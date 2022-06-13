Наталья Поклонская уволена с должности замглавы Россотрудничества

Как сообщила Наталья Поклонская в своем Telegram-канале, президент Путин уволил ее с должности заместителя руководителя Россотрудничества в связи с переходом на другую работу. Она не раскрыла, на какую должность переходит.

С 2012 по 2014 г. Поклонская работала в украинской прокуратуре. После вторжения России в Крым она стала прокурором Автономной Республики Крым, а затем, когда Крым вошел в состав России, оставалась прокурором Крыма до октября 2016 г. и участвовала в политических процессах крымских татар — противников аннексии. В 2016 г. Поклонская стала депутатом Госдумы от партии «Единая Россия».

Поклонская стала известной благодаря своему экстравагантному поведению, которое не вписывается в канон поведения чиновника. Так, она вышла на марш «Бессмертного полка» в 2016 г. с портретом Николая Второго, позднее публично рассказывала, будто бы в Симферополе замироточил бюст императора.

«За то, что я пронесла изображение Николая Второго, которое почитается в русской и зарубежной православной церкви, меня уже наказали. Даже прислали письмо из Генеральной прокуратуры, — написала Поклонская. — Но я очень рада этому наказанию — значит все верно сделала».

В октябре 2021 г. Поклонская была назначена на символическую должность чрезвычайного и полномочного посла России в Кабо-Верде, но уже в феврале своим указом Путин назначил ее заместителем руководителя Россотрудничества.

Среди возможных реальных причин отставки Поклонской называется и ее выступление против использования буквы Z в пасхальной атрибутике. «Любая символика на пасхальных куличах и иных символах религии, имеющих для людей сакральное значение, мягко сказать, неуместна», — написала она в Telegram. Также Поклонская назвала Z «символом горя и разрушения»: «Солдаты и обычные люди теряют жизни, многие искалечены, и сколько ещё их будет... Сколько военнопленных, сколько горя... Это всё называется бедой, трагедией, катастрофой...»