109-й день боев: главное

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В День России выдали паспорта РФ в Херсоне. Об этом сообщили власти Херсонской области. Одним из первых паспорт России получил глава региона Владимир Сальдо. Документ ему вручил замруководителя фракции «Единая Россия», депутат Госдумы Игорь Костюкевич. Всего вручили 23 паспорта жителям области.
«Для меня это действительно исторический момент. Я всегда думал о том, что мы одна страна и один народ», — сказал глава Сальдо.
Власти региона также сообщили, что в Херсонщине имущество жителей берет под защиту Российская Федерация, все долги перед ЖКХ спишут.
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Русская служба BBC сообщила, что после удара по Тернопольской области пострадали 22 человека. В ночь на 12 июня российские войска нанесли ракетный удар по городу Чортков в Тернопольской области, на западе Украины. Как сказал глава Тернопольской администрации Владимира Труша, частично разрушен военный объект и четыре дома.
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Институт изучения войны сообщил 11 июня, что российские военные расширяют свои планы по ведению более длительных боевых действий, хотя численность и резервы российских сил, вероятно, остаются слабыми. Заместитель начальника Главного разведывательного управления Украины Вадим Скибицкий заявил, что есть данные о подготовке российскими силами военного планирования на следующие 120 дней, до октября 2022 года. План будет корректироваться в зависимости от ситуации на Донбассе.
По данным разведки, у России есть около 40 батальонных тактических групп в резерве. Ранее в Украину перебросили 103 таких группы. Говорить о том, что они полностью укомплектованы и готовы к ведению боевых действий, вряд ли возможно. Кроме того, маловероятно, что российские военные будут держать такую значительную часть своих сил в резерве из-за продолжающейся нехватки личного состава в существующих передовых подразделениях, добавляют ISW.
В Северодонецке наступление российских войск продолжается, но Украина сохраняет контроль над промзоной города. В Херсонской области 11 июня украинские ВСУ начали контрнаступление к северо-западу от Херсона, добавили аналитики.
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Минобороны Британии опубликовало новые данные разведки. Россия использует свое превосходство в артиллерии, чтобы постепенно захватить территорию в Северодонецке и вокруг него, пишут спецслужбы.
Российские вооруженные силы стремятся к созданию большего количества боевых единиц для развертывания в Украине. В последние недели, вероятно, началась подготовка к развертыванию третьего батальона из некоторых боевых порядков.
Большинство бригад обычно задействуют в операциях, но не более двух из трех батальонов одновременно.
Третьи батальоны в бригадах зачастую укомплектованы не полностью — России, скорее всего, придется полагаться на новобранцев или мобилизованных резервистов для переброски этих подразделений в Украину.
Одновременное развертывание всех трех батальонов, вероятно, уменьшит долгосрочную способность формирований восстанавливать боевую мощь после операций.
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Двоих российских военных обвинили в нарушении обычаев и законов войны. Они убили мирного жителя в Бучанском районе, захватили гражданскую машину а затем — украли генератор и медали у 96-летнего ветерана Второй мировой войны.
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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что с Россией не нужно заключать преждевременный мир. Ее колонку опубликовала The Sunday Telegraph.
По ее словам, российская угроза не уйдет завтра. Поэтому не нужно строить с Россией деловые отношения, и они «в принципе не могут существовать», пишет BBC.