109-й день боев: главное

В День России выдали паспорта РФ в Херсоне. Об этом сообщили власти Херсонской области. Одним из первых паспорт России получил глава региона Владимир Сальдо. Документ ему вручил замруководителя фракции «Единая Россия»‎, депутат Госдумы Игорь Костюкевич. Всего вручили 23 паспорта жителям области.

«Для меня это действительно исторический момент. Я всегда думал о том, что мы одна страна и один народ», — сказал глава Сальдо.

Власти региона также сообщили, что в Херсонщине имущество жителей берет под защиту Российская Федерация, все долги перед ЖКХ спишут.

Русская служба BBC сообщила, что после удара по Тернопольской области пострадали 22 человека. В ночь на 12 июня российские войска нанесли ракетный удар по городу Чортков в Тернопольской области, на западе Украины. Как сказал глава Тернопольской администрации Владимира Труша, частично разрушен военный объект и четыре дома.

Институт изучения войны сообщил 11 июня, что российские военные расширяют свои планы по ведению более длительных боевых действий, хотя численность и резервы российских сил, вероятно, остаются слабыми. Заместитель начальника Главного разведывательного управления Украины Вадим Скибицкий заявил, что есть данные о подготовке российскими силами военного планирования на следующие 120 дней, до октября 2022 года. План будет корректироваться в зависимости от ситуации на Донбассе.

По данным разведки, у России есть около 40 батальонных тактических групп в резерве. Ранее в Украину перебросили 103 таких группы. Говорить о том, что они полностью укомплектованы и готовы к ведению боевых действий, вряд ли возможно. Кроме того, маловероятно, что российские военные будут держать такую ​​значительную часть своих сил в резерве из-за продолжающейся нехватки личного состава в существующих передовых подразделениях, добавляют ISW.

В Северодонецке наступление российских войск продолжается, но Украина сохраняет контроль над промзоной города. В Херсонской области 11 июня украинские ВСУ начали контрнаступление к северо-западу от Херсона, добавили аналитики.

Минобороны Британии опубликовало новые данные разведки. Россия использует свое превосходство в артиллерии, чтобы постепенно захватить территорию в Северодонецке и вокруг него, пишут спецслужбы.

Российские вооруженные силы стремятся к созданию большего количества боевых единиц для развертывания в Украине. В последние недели, вероятно, началась подготовка к развертыванию третьего батальона из некоторых боевых порядков.

Большинство бригад обычно задействуют в операциях, но не более двух из трех батальонов одновременно.

Третьи батальоны в бригадах зачастую укомплектованы не полностью — России, скорее всего, придется полагаться на новобранцев или мобилизованных резервистов для переброски этих подразделений в Украину.

Одновременное развертывание всех трех батальонов, вероятно, уменьшит долгосрочную способность формирований восстанавливать боевую мощь после операций.

Двоих российских военных обвинили в нарушении обычаев и законов войны. Они убили мирного жителя в Бучанском районе, захватили гражданскую машину а затем — украли генератор и медали у 96-летнего ветерана Второй мировой войны.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что с Россией не нужно заключать преждевременный мир. Ее колонку опубликовала The Sunday Telegraph.

По ее словам, российская угроза не уйдет завтра. Поэтому не нужно строить с Россией деловые отношения, и они «в принципе не могут существовать»‎, пишет BBC.