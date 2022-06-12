В России отреагировали на предложение подарить Украине ядерное оружие

В эфире «Эспрессо ТВ» глава МИД Польши, депутат Европарламента Радослав Сикорский заявил о том, что Россия нарушила Будапештский договор, а значит страны Запада могут подарить ядерное оружие Украине. В МИД России и в Госдуме заявили, что это будет угрожать польскому народу.

Сикорский сказал, что не думает, что Путин отважится атаковать территории стран НАТО ядерным оружием. Помимо подобной риторики нет данных о приготовлениях к подобным атакам. По его данным, у России около тысячи ядерных боеголовок, но пока не видно приготовлений к их использованию, перевозки боеприпасов и других действий. По его словам, такое решение может принять только Путин в Кремле, несмотря на то что сам запуск зависит в том числе и от действий офицеров. Но если Путин отдаст такой приказ, то этот момент станет для него самой большой опасностью.

По его словам, есть аргумент, который не заявляется публично. Украина отказалась от своего ядерного потенциала после 1994 года, когда был подписан Будапештский меморандум. Но Россия нарушила этот договор, поэтому, Запад может подарить Украине ядерные боеголовки, чтобы Украина могла защитить свою независимость.

Представитель МИД России Мария Захарова написала в своем Telegram-канале, что польские политики работают по указу США.

«Польские политики, которые контролируются американским приводным ремнем, проявляют экстремистскую идеологию, распространяют ненависть, разжигают конфликты, а теперь ещё и угрожают планете нарушением режима нераспространения ядерного оружия. Но самое главное — они ставят под удар польский народ, который втягивают в ядерный передел мира», — написала Захарова.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сказал, что Сикорский провоцирует ядерный конфликт в Европе.

«С такими депутатами проблемы у европейцев будут куда более серьёзные, чем те, с которыми они уже столкнулись сегодня (беженцы, рекордная инфляция, энергетический кризис)». Сикорский провоцирует ядерный конфликт в центре Европы. Он не думает о будущем ни Украины, ни Польши, — написал Володин. — В случае реализации его предложений этих стран не станет, впрочем как и Европы. Ему необходимо пройти обследование у психиатра, сдать мандат и сидеть дома под присмотром. Именно из-за таких, как Сикорский, необходимо освободить Украину не только от нацистской идеологии, но и демилитаризировать её, обеспечив безъядерный статус страны».