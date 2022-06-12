NYT: Байдену не удается расширить антироссийскую коалицию

The New York Times пишет, что администрация Байдена активно ищет сторонников антипутинской коалиции, которые могли бы поддержать экономические санкции. Но если до начала российской «спецоперации» сторонники мира быстро сплотились, так что президент США был удивлен, то сейчас расширить альянс не удается.

В число стран, которые США планирует подключить к своей коалиции, входят Индия, Бразилия, Израиль, арабские государства Персидского залива. Вашингтон рассчитывает, что они поддержат санкции против России, окажут военную поддержку альянсу и будут давить по дипломатическим каналам на Россию, чтобы добиться прекращения боев.

Пока готовность поддержать США продемонстрировали немногие. Среди отказавшихся есть и страны, с которыми у США давние партнерские отношения.

На прошлой неделе в четверг президент США Джо Байден встретился с президентом Бразилии Жаир Болсонару в кулуарах Саммита американских государств в Лос-Анджелесе. Болсонару посещал Москву 16 февраля и говорил о «солидарности» с президентом Владимиром Путиным. Сейчас, по поводу поддержки санкций, президент Бразилии говорил, что «учитывая нашу зависимость от некоторых иностранных игроков, мы должны быть осторожными».

Глава Агентства международного развития США Саманта Пауэр отметила, что возможно зверства в Украине позволят нейтральным странам пересмотреть собственную позицию по конфликту. Она добавила, что с учетом коллективной заинтересованности в соблюдении правил безопасности в мире, «никто из нас не хотел бы, чтобы такие методы использовались против наших граждан».

На стороне Вашингтона сейчас Канада, Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия. Расширение коалиции с США осудили Китай, Россия и ее партнеры. Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь сказал, что США «вынудили страны принять чью-либо сторону в конфликте между Россией и Украиной и безосновательно угрожали ввести односторонние санкции и юрисдикцию с применением оружия». Он также назвал это «принудительной дипломатией».

Профессор международных отношений в Сиракузском университете и бывший советник НАТО Майкл Джон Уильямс отметил, что нельзя ожидать поддержки антипутинской коалиции от Индии, Бразилии и Южной Африки. Они сейчас идут по очень тонкой линии в попытке сохранить свою стратегическую автономию.

Американских чиновников в марте встревожило то, что резолюцию, осуждающую действия России в Украине, поддержали не все страны-члены ООН. Тогда на голосовании 35 государств воздержались, а пять, включая Россию, проголосовали против этой меры.

Но и осуждение не гарантия того, что страна не поддерживает путинский режим. Например, Бразилия проголосовала за резолюцию, но продолжает импортировать удобрения из России и Беларуси. Индия и Южная Африка воздержались от голосования. Но Индию пока не удалось убедить подключиться к антироссийским санкциям, более того, страна ведет переговоры об увеличении закупок.

Из-за поддержки Советским Союзом движения против апартеида в Африке не подключается к альянсу и Южная Африка. Здесь с подозрением относятся к западному колониализму и Соединенным Штатам как к сверхдержаве. Президент Южной Африки Сирил Рамафоза обвинил НАТО в развязывании войны с Россией и призвал к возобновлению дипломатических переговоров. В апреле в телефонном разговоре Байден настоятельно призвал его принять «четкий, единый международный ответ на российскую агрессию в Украине». Однако Рамафоза выразил сожаление по поводу воздействия конфликта на «сторонние» страны, которые, по его словам, «также пострадают от санкций, введенных против России».

Бразилия, Индия и Южная Африка — наряду с Россией и Китаем — являются членами группы стран, на которые приходится одна треть мировой экономики. В прошлом месяце на онлайн-встрече министров иностранных дел группы Москва предложила создать нефтегазоперерабатывающие заводы со своими партнерами. Группа обсудила также вопрос о расширении своего союза.

Уганда, Пакистан и Вьетнам воздержались от осуждения резолюции против России, но обвинили возглавляемую США коалицию в том, что она закрыла все шансы на мирные переговоры при своей военной поддержке Украины.

Президент США планирует посетить Саудовскую Аравию, которую ранее он называл «изгоем» и говорил о потенциальных военных преступлениях в стране. Но несмотря на это он планирует договориться с Саудовской Аравией и ОАЭ помочь Украине. Добиться этого он хочет за счет увеличения добычи нефти, чтобы помочь снизить мировые цены.

Официальные лица США были разочарованы объявленным нейтралитетом двух арабских стран Персидского залива, которые покупают американское оружие и поддерживают Вашингтон в политике против Ирана, своего главного соперника.

Израиль, который также покупает американское оружие и является ближайшим союзником США на Ближнем Востоке, выразил солидарность с Украиной. Но от поддержки некоторых санкций и прямой критики в адрес России здесь отказались.

Американские чиновники считают, что Китай также не откажется от поддержки крупного стратегического партнера — России. Это подтверждает постоянная критика китайскими чиновниками США и НАТО и распространение ими дезинформации и теорий заговора. Но военную или экономическую поддержку Москве Пекин пока не предоставлял. Вероятнее всего, в Поднебесной опасаются санкций США.