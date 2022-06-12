«Вкусно и точка»: что осталось от McDonald’s

В Москве и Московской области вновь открылись 15 ресторанов бывшего McDonald's, сообщает Интерфакс. Сеть получила новое название «Вкусно и точка».

На церемонии открытия ресторана на Пушкинской площади гендиректор сети Олег Пароев пообещал, что до конца июня откроются еще 200 ресторанов, затем будет открываться от 50 до 100 ресторанов в неделю с тем, чтобы ввести в строй все ранее существовавшие 850 заведений франчайзинговой сети.

Владельцем сети стала компания «ГиД», принадлежащая кузбасскому предпринимателю Александру Говору. Ранее «ГиД» управляла 25 ресторанами McDonald’s в Новосибирске, Новокузнецке, Красноярске и Барнауле. Ее бизнес был убыточным, в 2016 году убыток составил 276,8 млн руб, в 2020 году — 102 млн руб.

Меню ресторанов будет отличаться от классического — так, в нем не будет «Биг Мака» и «Макфлури». Как сообщил Пароев, из-за сложностей с логистикой и упаковкой будут отсутствовать и некоторые другие позиции.