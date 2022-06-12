Алексей Навальный получил премию VOC Dissident Rights Human

Вице-президент ФБК* Анна Ведута получила 11 июня премию Мемориальный фонд жертв коммунизма (VOC) Dissident Rights Human вместо Алексея Навального. Премию политику VOC присудил еще в январе 2021 года. Председатель VOC Эдвин Фельнер отметил тогда, что «на этой планете нет никого более достойного нашей премии в области прав человека-диссидента, чем Алексей Навальный»‎.

Фельнер добавил, что защита Навальным свободы слова и свободы собраний вдохновила десятки тысяч россиян публично бросить вызов авторитарному путинскому режиму. Арест политика и его сторонников он назвал возмутительным и призвал немедленно освободить Навального из тюрьмы.

Премию присуждают ежегодно тем, кто всю жизнь демонстрирует оппозицию коммунизму и всем другим формам тоталитаризма. VOC основан в 1994 году. В июне проходит ежегодная торжественная церемония.

Ведута отметила, что Алексей Навальный — самый свободный человек в современной России. Она добавила, что на фоне усиления цензуры в СМИ и репрессий по отношению к оппозиции и протестующим, ФБК продолжает распространять правду о путинском режиме и о боях в Украине.

*ФБК власти России признали экстремистской организацией.