Владимир Зеленский стал лауреатом премии Фонда Бориса Немцова за свободу

Жанна Немцова, дочь Бориса Немцова и соучредитель Фонда Бориса Немцова за свободу, объявила лауреата премии за смелость в отстаивании демократических ценностей. В этом году по решению Совета фонда и учредителей им стал президент Украины Владимир Зеленский.

«Фонд Немцова осуждает военную агрессию России против Украины. Сам Борис Немцов всегда выступал против войны с Украиной. В 2014 году он собирал многочисленные митинги в Москве против этой войны. Он понимал, что Путин развязывает войну с Украиной, потому что не хочет, чтобы страна стала частью Европы. Я желаю Украине скорейшей победы и считаю это патриотической позицией, потому что победа Украины — это поражение авторитарного путинского режима, это победа ценностей гуманизма», — сказала Жанна Немцова.

В интервью «Медузе»‎* она рассказала, что кандидатура Зеленского не была «безальтернативной»‎. «У нас не голосование за президента России, где действительно есть безальтернативность»‎, — добавила Немцова.

Премия вручается с 2016 года. Лауреатами были политик Лев Шлосберг, активист Ильдар Дадин, член федерального политсовета движения «Солидарность» Надежда Митюшкина, активистка Анастасия Шевченко, Константин Котов и Алексей Навальный.

*«Медузу»‎ Минюст России признал иностранным агентом.