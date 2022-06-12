Украина предъявила обвинения ещё двум российским военнослужащим

Офис Генерального прокурора Украины сообщил, что двоих российских военных подозревают в нарушении законов и обычаев войны. В селе Андреевка они убили мирного жителя и украли фронтовые награды у 96-летнего ветерана Второй мировой войны.

Преступление произошло в марте 2022 года в селе Андреевка Бучанского района. Военный офицер 64-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригады сухопутных войск Вооруженных сил России в составе 35-й общевойсковой армии задержал безоружного гражданского. Его поместили в электроподстанцию, потом избили, а после — убили выстрелом в голову.

После этого он захватил чужую машину и с сообщником приехал к дому 96-летнего ветерана Второй мировой войны. У него подозреваемые украли генератор. После этого у ветерана забрали фронтовые награды и награды Минобороны Украины. Часть награбленного он прицепил себе на форму и сфотографировался для соцсетей.

Второй подозреваемый — офицер ВДВ России. Вместе с солдатами он проводил пытки и незаконные обыски в домах мирных граждан.