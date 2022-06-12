Перед Минобороны вывесили баннер «Сегодня не мой день»

«Новая газета. Европа» сообщила, что неизвестные художники вывесили перед зданием Минобороны баннер. На триколоре была надпись: «Сегодня не мой день». Акцию художники приурочили ко Дню России.

«Победоносные сводки госканалов, инфографики опросов с поправкой на "военное время" и результаты референдумов под дулом автомата неизбежно создают лишь наспех скроенную триколоровую иллюзию нового русского мира, в котором каждый из нас его проводник. Это ошибочная оптика. Сегодня просто не наш день. Наш день независимости, который мы безусловно достаточно скоро отметим — станет днем независимости от имперских амбиций», — цитирует издание заявление художников.

Сегодня, в День России, активисты анонсировали несколько протестных акций. Пацифистские лозунги будут звучать и за рубежом. В онлайне акцию проводит «Феминистское антивоенное сопротивление». Под хэштегом «Украина это не Россия» или «мы ждали 8 лет» участников призывают рассказывать в своих соцсетях о военных преступлениях РФ на территории Украины под хэштегом.

«Восьмая инициативная группа» предлагает акцию «Мирное небо». В 14:00 они призывают запускать из окон бумажные самолетики с пацифистскими лозунгами.

Фото: «Новая газета. Европа»