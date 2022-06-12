DW*: Россия не будет участвовать в Экономическом и социальном совете ООН

DW* в субботу сообщило о том, что Россию не избрали на новый срок в Экономический и социальный совет ООН. Это один из шести главных советов ООН. России не удалось набрать достаточное число голосов, вероятнее всего — из-за продолжающихся боев в Украине.

Голосование проходило в пять туров. Для избрания в совет необходимо было набрать голоса двух третей государств-членов Генассамблеи.

В первом туре России отдали свои голоса 118 стран: это на 10 меньше необходимого числа. После России второй результат по Восточной Европе неожиданно показала Северная Македония. Оба государства прошли во второй тур голосования, но на голосовании странам не удалось получить нужное количество голосов.

Остальные 17 членов Совета удалось избрать 10 июня. Последнего, 18 члена, будут выбирать позже, дату еще не объявили.

В Экономический и социальный совет ООН входят представители 54 государств, причем за каждым регионом планеты закреплено определенное количество мест. У Восточной Европы шесть мест в Совете. Срок работы страны составляет три года, полномочия России истекают в декабре 2022 года.

*DW Минюст России признал иностранным агентом.