ИТОГИ ДНЯ: ПРОТЕСТ

ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН О НЕИСПОЛНЕНИИ РЕШЕНИЙ ЕСПЧ

11 июня /OVD-INFO/ Владимир Путин подписал закон о неисполнении Россией решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), вступивших в силу после 15 марта 2022 года. Вступивший в силу с сегодняшнего дня закон опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Статья 7 нового закона гласит: «Постановления Европейского Суда по правам человека, вступившие в силу после 15 марта 2022 года, не подлежат исполнению в Российской Федерации. Выплата денежной компенсации по постановлениям Европейского Суда по правам человека, вступившим в силу до 15 марта 2022 года включительно, производится исключительно в российских рублях на счета в российских кредитных организациях и не может быть произведена на счета в иностранных кредитных организациях, расположенных в иностранных государствах, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации».

В ПЕТЕРБУРГЕ ИЗ СИЗО ПРОПАЛ АРЕСТОВАННЫЙ ПО СТАТЬЕ О ФЕЙКАХ СВЯЩЕННИК

11 июня /OВД-ИНФО/. В Петербурге пропал священник Иоанн Курмояров, арестованный по делу о о «фейках» про российскую армию (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Об этом ОВД-Инфо сообщил его адвокат Леонид Крикун.

10 июня Крикун пришел в СИЗО-1 «Кресты-2» на встречу с подзащитным, но сотрудники бюро пропусков сообщили, что Курмоярова в следственном изоляторе нет. Сотрудники СИЗО-6 «Горелово» тоже сказали, что священник к ним не поступал. Адвокату порекомендовали обратиться в ИВС, но и там Курмоярова не оказалось.

Ранее следователь Лужецкий говорил Крикуну, что «несмотря на все его усилия отец Иоанн вину признавать не хочет», и попросил адвоката «поработать» с ним, пообещав вписать в дело смягчающие обстоятельства.

Суд по избранию меры пресечения священнику проходил без защитника. «Следователь скорее всего, намеренно морочил [адвокату] голову, все время оттягивал встречу, чтобы на суде у него не было адвоката», — рассказывал ОВД-Инфо брат отца Иоанна Александр Курмояров.

Крикун опасается, что на его подзащитного могли оказывать давление или применять к нему насилие. «У меня складывается устойчивое убеждение, что поведение следователя Лужецкого в первый день „работы“ с отцом Иоанном, его предложения мне продолжить начатое им давление на обвиняемого, а также отсутствие отца Иоанна для его защитника во всех учреждениях УФСИН по СПБ, могут свидетельствовать о применении к нему недозволенных методов расследования и попытках скрыть следы этого преступления», — отметил адвокат в письме, переданном правозащитнику и архиепископу Григорию Михнову-Вайтенко.

О возбуждении дела в отношении отца Иоанна (Дмитрия Курмоярова) и его задержании стало известно утром 8 июня. Дело завели из-за ролика, который священнослужитель опубликовал в марте. В видео говорилось о том, что убитые в Украине российские военные попадут в ад, а не в рай. «В раю оказываются „блаженны миротворцы“, „миротворцы“, понимаете, в чем проблема? А те, кто развязал агрессию, — не будут они в раю», — сказал священник.

В 2020 году митрополит запретил Иоанна Курмоярова в служении после того, как последний раскритиковал главный храм Вооруженных сил, открывшийся тогда в Подмосковье. «Это еще один пример того, как православие превращается в банальное язычество со своими капищами, небесными покровителями, иконами родов войск, храмами по профессиональной принадлежности», — писал Курмояров у себя в фейсбуке. Позже запрет был снят. Однако преподавать в новосибирской духовной семинарии, где до этого работал священник, и оставаться в той же епархии ему не разрешили. После этого Курмояров уехал из города.

ПОЛИЦИЯ ЗАВЕЛА ДЕЛО О ПОДЖОГЕ МАШИНЫ НИЖЕГОРОДКИ, СОБИРАВШЕЙ ДЕНЬГИ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ АРМИИ

11 июня /Zona.media/ – Нижегородская полиция завела уголовное дело о поджоге машины (статья 167 УК) жены офицера Натальи Абиевой, которая собирает деньги для российской армии. Об этом сообщает NN.ru со ссылкой на пресс-службу местного управления МВД.

Машина Абиевой сгорела утром 10 июня во дворе ее дома. «Это связано с тем, что я занимаюсь помощью военнослужащим. Это единственная причина, по которой меня хотят запугать. Нас всех хотят запугать и сказать: они не дремлют, они нас здесь будут долбить», — сказала она NN.ru.

Вечером того же дня в телеграм-канале «Громко» появился пост, подписанный «Революционной ячейкой Поволжья». «Средств для мирного протеста в нашей стране не осталось. Надеемся, что это четкое послание будет услышано. Сейчас мы активно пополняем базу данных сторонников режима и разжигателей войны нашего региона. Борьба продолжится», — говорится в публикации.