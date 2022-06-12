ИТОГИ ДНЯ: ЭКОНОМИКА

ЦЕНТРОБАНК СНИЗИЛ КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ

Москва. 10 июня. /Interfax/ - Банк России в пятницу принял решение снизить ключевую ставку с 11% до 9,5%. Это возвращает ставку в позицию конца февраля, перед началом вторжения в Украину и введения санкций.

Главное из выступления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания ЦБ об изменении ставки (по РБК):

«Рост цен в мае — начале июня существенно замедлился. Но мы не склонны трактовать этот факт чересчур оптимистично. Да, цены по небольшой группе товаров (примерно 10% от потребительской корзины) в мае не просто замедлили рост, но и снизились. В основном это продовольствие, для которого свойственна повышенная волатильность цен: это некоторые фрукты и овощи, яйца, сахар. Дешевели и товары длительного пользования, которые еще недавно дорожали двузначными темпами. По основной же массе позиций темпы роста цен хоть и снижаются, но по-прежнему значительно выше 4% в пересчете на год.



«По нашей оценке, в мае снижение экономической активности приостановилось. В части внешней торговли физические объемы экспорта снизились меньше, чем мы ожидали в апреле, тогда как динамика импорта в целом соответствовала нашим оценкам. Проблемы сегодня испытывают большинство компаний, которые ведут внешнеэкономическую деятельность. Это затруднения в налаживании связей с новыми поставщиками, проведении платежей, поиске новых рынков сбыта, доставке товаров новыми маршрутами. «Расшивка» этих проблем потребует длительного времени. Кроме того, сохраняются риски вторичных санкций.



Экономическая картина по отраслям остается смешанной. Неоднородность усилилась. С одной стороны, по оперативным, в том числе опросным, показателям мы видим точечные улучшения. <...> С другой стороны, в отраслях, где высока роль внешнеэкономических операций, выпуск продукции сокращается. Это компании, ориентированные на экспорт, например нефтегазовый сектор, деревообработка, добыча угля, и компании, критически зависимые от импорта оборудования и комплектующих, — это автопром и прочие сборочные производства. Еще одним узким местом является зависимость от сервисного обслуживания иностранных производственных линий, машин, иного оборудования».



«СБЕРМАРКЕТ» ОТМЕТИЛ РЕЗКИЙ РОСТ ЗАКАЗОВ ИЗ МАГАЗИНОВ НИЗКИХ ЦЕН

Москва. 10 июня. /Interfax/ - Сервис доставки «Сбермаркет», крупнейший игрок на российском рынке e-grocery, отметил рост продаж товаров из магазинов дешевых продуктов.

По итогам пяти месяцев 2022 г. продажи магазинов таких форматов через «Сбермаркет» увеличились в 16 раз по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, количество заказов — в 17 раз, говорится в сообщении компании. В этом сегменте клиенты «Сбермаркета» чаще всего делали заказы в магазинах Fix Price, «Монетка» и «Дикси».

Быстрее всего росли продажи продуктов первой необходимости: продажи яиц выросли в 17 раз по сравнению с прошлым годом, годом ранее. Продажи молочных продуктов, овощей и фруктов увеличились в 14 раз.