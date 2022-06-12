ИТОГИ ДНЯ: В МИРЕ

ПРЕЗИДЕНТ ПОЛЬШИ ВЫСТУПИЛ ЗА ДАЛЬНЕЙШЕЕ УСИЛЕНИЕ ВОСТОЧНОГО ФЛАНГА НАТО

Бухарест. 10 июня. /Interfax/ - В Варшаве хотели бы дальнейшего расширения военного присутствия Североатлантического альянса на восточных границах. Об этом заявил в пятницу в Бухаресте президент Польши Анджей Дуда.

«Мы хотим расширения присутствия войск на восточном фланге НАТО, увеличения численности войск», — сказал Дуда на саммите «Бухарестской девятки».

«Я надеюсь, что в будущем усиленное присутствие на переднем крае на восточном фланге НАТО могло бы быть преобразовано в усиленную передовую оборону, что привело бы к значительному увеличению численности солдат Североатлантического альянса в сравнении с тем, что мы имеем сейчас», — сказал Дуда.

Он также высказался и за увеличение американского военного присутствия в восточной части Европы. По словам Дуды, эта проблема будет обсуждаться на саммите НАТО и на двустороннем уровне с представителями США.

В «Бухарестскую девятку» входят страны Центральной и Восточной Европы: Болгария, Венгрия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия и Чехия.

ШОЛЬЦ: СЕРБИЯ ДОЛЖНА ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К САНКЦИЯМ ЕС

БЕЛГРАД, 10 июня. /ТАСС/. Государства, стремящиеся вступить в Евросоюз, должны присоединиться к антироссийским санкциям. Об этом заявил в пятницу канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции в Белграде с президентом Сербии Александаром Вучичем.

В свою очередь Вучич напомнил, что Сербия осудила спецоперацию России на Украине, но в отношении санкций против РФ занимает другую позицию. Еще в мае Вучич предупредил, что Белград будет сопротивляться введению санкций против Москвы «до тех пор, пока может».

«Мы, сербы, помним санкции и не думаем, что это наилучшее средство, не забывайте, что у нас другие, вековые отношения с российской стороной. Я отлично понял желание канцлера Шольца, он хочет, чтобы мы сделали это вчера, то есть как можно раньше», - сказал Вучич.

Ранее в обращении к нации по итогам заседания Совета безопасности Вучич сообщил, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против РФ. Он отметил, что Сербия считает Россию и Украину братскими государствами, сожалеет о том, что происходит на востоке Европы, и готова оказывать гуманитарную помощь Киеву.

США ОТМЕНЯЮТ ТРЕБОВАНИЯ ТЕСТА НА КОВИД-19 ДЛЯ ПРИЕЗЖАЮЩИХ В СТРАНУ

Вашингтон. 11 июня. /EURONEWS/ — США отменяют требования к тестированию на COVID-19 для прибывающих из других стран самолетом.

Высокопоставленный чиновник администрации сообщил журналистам в пятницу, что правила въезда могут быть отменены уже в полночь воскресенья (12 июня). Помощник пресс-секретаря Белого дома Кевин Муньос написал в Твиттере, что Центры по контролю и профилактике заболеваний оценят необходимость тестов «на основе научных данных и в контексте циркулирующих вариантов».

Существующие ныне правила въезда требуют, чтобы все путешественники, независимо от вакцинации или гражданства, прошли тест на COVID-19 не более чем за один день до поездки в США воздушным транспортом.





ДЖОН МАЛКОВИЧ: «ПОЧТИ ВСЕ МОИ РУССКИЕ КОЛЛЕГИ ПОКИНУЛИ СТРАНУ»

Американский актер Джон Малкович высказался об отъезде кинематографистов из России. Интервью с ним было опубликовано на YouTube-канале Михаила Зыгаря.

Артист назвал отъезд российских актеров и режиссеров приобретением для Европы. «Я знаю, что мои русские коллеги сейчас очень сильно шокированы происходящим. Почти все мои русские коллеги сейчас покинули страну. И кажется, это навсегда. Это само по себе огромное изменение. Как мне видится, это потеря для России, но полагаю, это будет хорошим приобретением для Европы», — сказал он.

Малкович признался, что ему сложно строить прогнозы о том, как в будущем изменится образ России на Западе. Он отметил, что по его мнению, русская культура состоит из многих вещей, большинство из которых не имеет отношения к политике страны. «Большая часть искусства вообще существует вопреки этому или параллельно», — считает актер.

В ГААГЕ ОТКАЗАЛИСЬ ПРОВОДИТЬ ВЫСТАВКУ УКРАИНСКИХ ХУДОЖНИКОВ

Гаага. 8 июня. /Focus.ua/ – Арт-пространство в Гааге (Нидерланды) отказалось проводить выставку The Captured House («Захваченный дом») о войне в Украине из-за «слишком политической тематики». Об этом у себя в Instagram сообщила куратор проекта Катя Тейлор.

«Только что, после долгих переговоров, мне отказали в арт-пространстве в Гааге, так как тема нашей выставки ‘слишком политическая’. И они должны быть осторожными, чтобы не нарушать своей выставочной стратегии и не привлечь к себе ненужного внимания», — в частности, написала Тейлор.

По ее словам, в Европе до сих пор нет ощущения, что это и их война тоже или что она может прийти в их страны. «Мне казалось, что Гаага, где ‘вершится справедливость’, должна лучше других понимать важность того, что происходит», — подчеркнула куратор выставки.

С 10 по 16 июня выставку The Captured House покажут в Риме, ранее работы уже экспонировались в Берлине. Арт-проект представляет собой двести работ украинских художников и фотографов, на которых изображены военные сцены и разрушения. В выставке участвуют работы Алевтины Кахидзе, Влады Ралко, Дарьи Кольцовой, фотодокументалиста Макса Левина, погибшего под Киевом, и многих других. Среди авторов есть и Евгений Малолетка, работавший в Мариуполе во время боев.