ИТОГИ ДНЯ: В РОССИИ

ГОСДУМА ПРИНИМАЕТ ЗАКОНОПРОЕКТ, ОГРАНИЧИВАЮЩИЙ КОНТАКТЫ С ИНОСТРАНЦАМИ

10 июня /РИА-Новости/ - В Госдуму внесен законопроект, расширяющий перечень информации и технологий, которые нельзя передавать иностранцам.

Согласно новому законопроекту №140581-8, незаконный экспорт из РФ «или передача иностранному лицу или его представителю товаров или технологий вооружения или военной техники, незаконное выполнение работ для иностранного лица или его представителя либо незаконное оказание услуг иностранному лицу или его представителю, в отношении которых заведомо для виновного установлен экспортный контроль», будет наказываться лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с возможным штрафом в размере до 1 млн рублей.

Главная новация законопроекта заключается в том, что если до сих пор запрещалась передача иностранным организациям предметов и информации, которые могли быть использованы при создании вооружения и военной техники, то после принятия закона это будут все предметы и информация, в отношении которых существует экспортный контроль. Другим изменением является то, что будет наказываться не только передача или оказание услуг иностранной организации, но и любому физическому лицу-иностранцу.

В результате можно ожидать новых уголовных дел, в основе которых будут лежать деловые и профессиональные отношения российских граждан с иностранцами, интерпретированные спецслужбами как «незаконный экспорт», в первую очередь, передача нежелательной для властей информации.

РОСАВИАЦИЯ ПРОДЛИЛА ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОЛЕТЫ В ЮЖНЫЕ АЭРОПОРТЫ

11 июня /Interfax/ - Росавиация в 18-й раз продлевает запрет на полеты в аэропорты центральной части и юга РФ, на этот раз до 18 июня.

«Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортах России продлен до 18 июня 2022 года 03:45 мск. Вылеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на- Дон, Симферополь и Элиста», — говорится в сообщении ведомства.

Остальные аэропорты страны работают в обычном режиме.

Ограничения были введены Росавиацией 24 февраля в день начала вторжения в Украину.

БЫВШЕГО ЗАМГЛАВЫ РОСПРИРОДНАДЗОРА ОЛЕГА МИТВОЛЯ ПОДОЗРЕВАЮТ В МОШЕННИЧЕСТВЕ

10 июня /BBC/ – Бывшего заместителя главы Росприроднадзора, бывшего префекта Северного административного округа Москвы Олега Митволя арестовал Центральный районный суд Красноярска. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере — более 900 млн рублей, пишет «Интерфакс»‎.

Задержание произошло 8 июня в аэропорту «Внуково»‎. Как пишет РБК, он планировал вылететь в Дубай, но его сопроводили в Красноярск. Источник «Интерфакса»‎ сообщил, что срок ареста суд установил сегодня, он составит 1 месяц и 17 дней.

По версии РБК, Митволя подозревают в хищении 900 млн рублей, выделенных "аффилированной с ним проектной организации на строительство красноярского метро".

В 2009-2010 гг. он был префектом Северного административного округа Москвы, в 2012 г. создал партию «Альянс зеленых».

Согласно открытым данным, в последнее время Митволь был председателем совета директоров Красноярского треста инженерно-строительных изысканий («Красноярский ТИСИЗ»).

В сентябре 2019 г. краевое транспортное управление заключило с трестом контракт на проведение инженерных изысканий в рамках строительства новых станций красноярского метро.

Уголовное дело, по данным РБК, было возбуждено в мае. Следствие полагает, что «Красноярский ТИСИЗ» выполнил лишь часть работ, а оплату получил в полном размере – 954 млн рублей.

Сам Митволь в октябре 2020 г. говорил ТАСС, что его трест завершил разработку проекта строительства метрополитена в Красноярске, причем на два месяца раньше запланированного.

Метро в Красноярске начали строить в 1995 г., а в 2009 г. строительство заморозили из-за недостатка финансирования. В начале 2022 г. власти города планировали возобновить работы, получив на это инфраструктурный кредит. Завершить строительство первой линии красноярского метро планировалось к 2026 г.

Имеющаяся информация дает основания предположить, что арест Олега Митволя произошел из-за хищения средств на разных уровнях федеральной и региональной власти, которые при таком масштабном проекте были неизбежными.

Глава комитета Государственной думы (ГД) по информационной политике Александр Хинштейн уже заявил, что Митволь признал вину и заключил досудебное соглашение. Как и все, что заявляет Хинштейн, это требует дополнительного подтверждения.

ПЯТИГОРСКАЯ ЕПАРХИЯ «ОТМЕНИЛА» КОНЦЕРТ КИРКОРОВА

7 июня. /Interfax/ - Концерт Филиппа Киркорова, запланированный на 20 июня в Ставрополе, не состоится. В кассах дворца культуры не объяснили причины отмены, но сообщили, что уже начат процесс возврата билетов. "По независящим от Ставропольского Дворца культуры и спорта причинам концерт Филиппа Киркорова отменяется", – говорится в сообщении Дворца культуры.

Решение, по всей видимости, принято по настоянию Пятигорской епархии РПЦ, которая призывала верующих "проигнорировать представление, на котором может повториться кощунство в отношении Честного Креста". Обращение епархии имеет в виду номер Киркорова «Мария Магдалена», исполненный в апреле во время концерта в Кремлевском дворце, во время которого Киркоров встает на бутафорский крест, внутри которого проекция изображения Девы Марии.

Как отметили знатоки поп-музыки, в этом Киркоров следовал примеру певицы Мадонны, которая в 2006 году исполнила песню с терновым венком на голове, «приковав» себя к кресту. Тогда ее номер вызвал критику со стороны консервативной аудитории, хотя, по понятным причинам, и не имел юридических последствий. В России, по мнению юристов, выступление с крестом может повлечь уголовную ответственность по статье 148 УК РФ («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих»). Наказание по данной статье – штраф от 300 тысяч рублей или лишения свободы сроком до года.