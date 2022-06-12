СУД АРЕСТОВАЛ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК НЕВЗОРОВА*

10 июня /ТАСС/ — Басманный суд Москвы арестовал земельный участок Александра Невзорова* в Санкт-Петербурге. Как пишет ТАСС, стоимость участка составляет 7,8 млн рублей, он находится на берегу Финского залива. Об аресте ходатайствовало следствие.

Арест наложен по уголовному делу о «дискредитации» российских вооруженных сил (ч.2 ст.207.3). Поводом стали пост в соцсети и программа на ютуб-канале об умышленной атаке российских войск на роддом в Мариуполе. Публикации якобы сопровождались недостоверными фотографиями, «распространяемыми украинскими СМИ», добавили в ТАСС.

Невзорова заочно арестовали 6 мая, он находится не в России. Как оценил новость сам журналист, это пустяки по сравнению с тем, что творит путинизм в Украине.

«О, затопала лаптями российская Фемида. Распыхтелась. Но ножки у российской Фемиды как были кривые, так и остались. Топает она ими злобно, но потешно. Арестовали дом. Из дорогого — там только очень старый, доживающий в покое жеребец, моя собака и книги. Вот книг, да, очень много. Впрочем, по сравнению с той мерзостью, разрушениями и массовыми убийствами, которые творит путинизм в Украине — это пустяки. Мои потери для меня весьма болезненны. Но я знал, на что иду, и был ко всему готов. Биться с фашизмом и рассчитывать на его милость было бы глупостью», — написал Невзоров в своем Telegram-канале.

У других фигурантов уголовных дел о «фейках» о российской армии также арестовали имущество. Как сообщал юрист и правозащитник Павел Чиков, арест наложили на имущество журналистов Андрея Солдатова, Руслана Левиева и Майкла Наки. У Солдатова, Левиева и Наки заблокировали банковские счета, а у Левиева также арестовали мотоцикл. Всех троих объявили в розыск, двоих заочно арестовали. Всего в России заведено 61 уголовное дело о «фейках».

*Александра Невзорова Минюст признал СМИ-иностранным агентом.