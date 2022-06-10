Мировые новости

Президент Польши выступил за дальнейшее усиление восточного фланга НАТО

Бухарест. 10 июня. /Interfax/ - В Варшаве хотели бы дальнейшего расширения военного присутствия на восточных границах Североатлантического альянса. Об этом заявил в пятницу в Бухаресте президент Польши Анджей Дуда.

«Мы хотим расширения присутствия войск на восточном фланге НАТО, увеличения численности войск», сказал Дуда на саммите «Бухарестской девятки».

«Я надеюсь, что в будущем усиленное присутствие на переднем крае на восточном фланге НАТО могло бы быть преобразовано в усиленную передовую оборону, что привело бы к значительному увеличению численности солдат Североатлантического альянса в сравнении с тем, что мы имеем сейчас», – сказал Дуда.

Он также высказался и за увеличение американского военного присутствия в восточной части Европы. По словам Дуды, эта проблема будет обсуждаться на саммите НАТО и на двустороннем уровне с представителями США.

В «Бухарестскую девятку» входят страны Центральной и Восточной Европы: Болгария, Венгрия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия и Чехия.

Слабость российской армии в Украине показала, что претензии Москвы на создание «зон влияния» получили ответ от сопредельных стран. Обсуждать «зоны влияния» Москве придется не только с Вашингтоном и Берлином, но и с Варшавой – с известным результатом. Российская армия надолго завязла в Украине, ее главный козырь – ядерные боеголовки – в сопредельных странах НАТО, имеющих ядерный щит от США и Великобритании, не действует. Тогда как объединенные армии «Бухарестской девятки» значительно превосходят по возможностям армию РФ.

БЕЛГРАД, 10 июня. /ТАСС/. Государства, стремящиеся вступить в Евросоюз, должны присоединиться к антироссийским санкциям. Об этом заявил в пятницу канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции в Белграде с президентом Сербии Александаром Вучичем.

В свою очередь Вучич напомнил, что Сербия осудила спецоперацию России на Украине, но в отношении санкций против РФ занимает другую позицию.

«Мы, сербы, помним санкции и не думаем, что это наилучшее средство, не забывайте, что у нас другие, вековые отношения с российской стороной. Я отлично понял желание канцлера Шольца, он хочет, чтобы мы сделали это вчера, то есть как можно раньше», — сказал Вучич.

Ранее в обращении к нации по итогам заседания Совета безопасности Вучич сообщил, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против РФ. Он отметил, что Сербия считает Россию и Украину братскими государствами, сожалеет о том, что происходит на востоке Европы, и готова оказывать гуманитарную помощь Киеву.

Сербия оказалась меж двух огней. С одной стороны, экономически она сильно привязана к России, с другой, ее экономика гораздо более зависит от Евросоюза. Пока страна пытается найти середину между двумя стульями, но в итоге ей надо будет сделать выбор.