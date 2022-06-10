Лавров: Польша начала активно осваивать украинские территории

Сегодня после заседания СМИД ОДКБ в Ереване глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что Польша начала осваивать украинские территории. Журналист при этом планировал получить комментарий по поводу слов польского президента Анджея Дуды, который сравнил Путина с Гитлером.

По поводу смертного приговора трем пленникам-иностранцам Лавров сказал, что все судебные процессы идут в соответствии с законодательством ДНР. На предположение журналистов о том, что на «трибунале» пленных с завода «Азовсталь» может также ждать смертная казнь, глава МИД сказал, что это — предмет спекуляций.

Высказывания Анджея Дуды он комментировать не стал, но обвинил Польшу в «освоении» украинских территорий.

«Мы видим, что за разговорами о недопустимости диалога с Россией польские коллеги начинают активно «осваивать» украинскую территорию. Соответствующие решения, принимаемые Зеленским и Верховной Радой, об особых правах поляков, по сути сравниваемых с украинцами во всем, кроме права голоса; недавнее сообщение о том, что Польша создает какую-то параллельную систему контроля налоговой службы Украины, — все это достаточно красноречиво говорит о многом», — заявил Лавров.

На то, что западных политиков призывают отказаться от разговора с российскими дипломатами, он возразил, что Россия готова к диалогу: «Мы по-прежнему открыты к диалогу, но танцевать танго нужно вдвоем. Наши западные партнеры пока занимаются брейк-дансом в одиночку».

Он также рассказал, что страны ОДКБ договорились о том, что не будут наращивать собственную безопасность за счет безопасности другой страны. ОДКБ при этом не будет конкурировать с НАТО.





Фото: mid.rf