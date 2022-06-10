Генсек НАТО приветствовал отправку дополнительных военных в Литву

Агентство DPA сообщило 9 июня, что генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг одобрил решение Германии об отправке дополнительных военнослужащих для защиты Литвы от возможного российского вторжения. По словам Столтенберга, Германия подает пример.

Свое мнение на решение немецких властей Столтенберг высказал во время онлайн встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем. Немецкие власти одобрили развертывание дополнительных войск после встречи в Вильнюсе во вторник.

С 2017 года в Литве дислоцируется многонациональная боевая группа, насчитывающая сейчас 1600 солдат, около 1000 из них — из Германии. До боев в Украине группировка насчитывала 1200 военнослужащих.

После пополнения в состав группировки войск НАТО в Литве войдут 3000 немецких солдат. Из них около 1500 человек будут дислоцированы в Литве, включая командование бригады, остальные будут базироваться в Германии.

Окончательное решение об увеличении численности своих войск во всем Балтийском регионе НАТО пример на саммите в Мадриде в конце июня.

На этой неделе в Госдуму внесли законопроект о непризнании решения СССР об отделении Литвы. По мнению депутата Евгения Федорова, ни один орган в СССР не мог признавать независимость республик.