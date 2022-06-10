ЦБ снизил ключевую ставку c 11% до 9,5% годовых

Совет директоров Банка России 10 июня принял решение снизить ключевую ставку до 9,5% годовых. В ЦБ отмечают, что замедление инфляции идет быстрее, а снижение экономики — медленнее, чем ожидалось.

В 2022 году ЦБ прогнозирует среднюю ключевую ставку на уровне 10,8%–11,4%. Годовая инфляция составит 14,0%–17,0%.

В Банке России сообщают, что внешние условия для российский экономики остаются сложными, значительно ограничена экономическая активность. Сокращение импорта из-за санкций существенно опережает снижение экспорта.

Следующее заседание совета директоров ЦБ состоится 22 июля 2022 года.