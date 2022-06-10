Российские олигархи смогут обойти санкции через Украину

Глава Национального агентства по предотвращению коррупции Украины Александр Новиков в интервью украинскому Forbes рассказал о проработке механизма для российских олигархов. Им это поможет обойти санкции, Украина получит дополнительные налоговые отчисления. Для этого бизнесменам придется отказаться от российского гражданства и перерегистрировать активы.

Помимо этого необходимо будет передать часть средств в «фонд покаяния»‎. Сейчас, по словам Новикова, вопросом получения гражданства занимается российский миллиардер Михаил Фридман. Воспользоваться подобной схемой смогут и другие попавшие под санкции бизнесмены украинского происхождения. Например, родившийся в Дрогобыче Виктор Вексельберг. Михаил Фридман родился во Львове.

По словам Новикова, санкции коснутся всех олигархов, которые не осудили действия Путина в Украине и не признают территориальную целостность Украины, включая Крым, Донецкую и Луганскую области.