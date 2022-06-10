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#Новости

Бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя подозревают в мошенничестве

10.06.2022

Его задержали в аэропорту «Внуково»‎, когда он планировал вылететь в Дубай

Бывшего заместителя главы Росприроднадзора, бывшего префекта Северного административного округа Москвы Олега Митволя арестовал Центральный районный суд Красноярска. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере — более 900 млн рублей, пишет «Интерфакс»‎.

Задержание произошло 8 июня в аэропорту «Внуково»‎. Как пишет РБК, он планировал вылететь в Дубай, но его сопроводили в Красноярск. Источник «Интерфакса»‎ сообщил, что срок ареста суд установил сегодня, он составит 1 месяц и 17 дней. 

Поводом к задержанию стала информацию о хищении более 900 млн рублей при строительстве метро в Красноярске. Здесь он работал председателем совета директоров АО «КрасноярскТИСИз»‎.



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