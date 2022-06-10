Bloomberg: Дания и Нидерланды против статуса кандидата в ЕС для Украины

По информации Bloomberg, ожидается, что на следующей неделе лидеры стран ЕС предоставят Украине статус кандидата в ЕС. Против выступают Дания и Нидерланды: по мнению представителей этих стран, Украина еще не готова.

На следующей неделе коллеги будет обсуждать рекомендации для Украины. Среди них будет несколько условий: например, антикоррупционное законодательство, верховенство права.

Большинство стран ЕС поддерживают решение дать Украине статус страны-кандидата в ЕС. По мнению лидеров стран союза, это могло бы поддержать страну в этот непростой период. Однако Германия предлагает дать статус условно: чтобы дождаться, когда Украина выполнит все рекомендации.

По мнению Дании, Украина «недостаточно соответствует критериям» для статуса кандидата. В стране есть проблемы со стабильностью демократических институтов, уважением прав меньшинств. Чтобы добиться прогресса в этих областях, Украине необходимы институциональные изменения.