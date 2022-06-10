Навальный обвинил Google и Meta* в помощи путинскому режиму

Политик Алексей Навальный написал приветственное слово для конференции о демократии и технологиях, которая пройдет в Копенгагене. По его словам, компании Google и Meta* только помогают путинскому режиму: из-за ограничений на рекламу для пользователей в России.

Навальный отметил, что технологии играют большую роль в его жизни.

«В положении о моей тюрьме так и записано: «Исправление заключенных через постоянный видеоконтроль и информационное воздействие», — сказал политик.

Технологии и новый информационный мир, отметил Навальный, могут принести демократии как пользу, так и вред. На основе информационных технологий сотрудники организаций Навального добивались больших успехов, даже не нелегальном положении.

«Информационные же технологии активно используются сейчас Кремлем для арестов участников протестных митингов. Гордо заявляется, что все они будут распознаны даже со скрытыми лицами, — продолжил политик. — Интернет дает нам возможность обходить цензуру. И — одновременно — Google и Meta*, отключившие рекламу в России, лишили оппозицию возможности вести антивоенные кампании, сделав грандиозный подарок Путину».

Сейчас множество вопросов к крупным технологическим гигантам: должны ли они оставаться «просто бизнесом», могут ли пользователи соцсетей в разных странах действовать по одним правилам и как технологическим компаниям стоит относиться к требованиям властей. По словам Навального, все это требует обсуждения.

«Мы любим технологии. Мы обожаем соцсети. Мы хотим жить в свободном информационном обществе. Так давайте придумаем, как не дать плохим парням использовать информационное общество, чтобы загонять свои народы и всех нас в темные века», — заключил политик.

*Meta признана в России экстремистской организацией.