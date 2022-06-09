Украина ввела санкции против Путина и других чиновников

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против российских чиновников. В санкционный список вошли президент России Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров и другие члены правительства. Всего под санкциями 35 чиновник и 261 ректор вузов.

У попавших под ограничения будут заблокированы все активы в Украине, запрещены торговые операции, сделки с ценными бумагами и прочие взаимодействия с гражданами Украины. Им будет отказано в выдаче виз, а действующие — отменят или примут иной запрет на въезд в Украину. Под санкциями оказались передача технологий, права на объекты интеллектуальной собственности. В число ограничений вошло и лишение государственных наград. Все санкции вводят бессрочно.

Помимо Владимира Путина и Сергея Шойгу санкции наложили на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, премьер-министра Михаила Мишустина, руководителя МВД Владимира Колокольцева, зампреда правительства России Марата Хуснуллина. Всего в списке 35 чиновников.

«Новая газета. Европа» уточняет, что ограничения введены и против 261 ректора российских вузов и напрямую против 236 вузов. В санкционном списке оказались МГУ им. М. В. Ломоносова, МГТУ им. Н. Е. Баумана, НИУ ВШЭ и РАНХиГС, а также их руководители. Им также запрещен въезд, а с вузами прекратится научное и культурное сотрудничество.