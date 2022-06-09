Журналист BBC уличил постоянного представителя России при ООН во лжи

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя дал интервью BBC в программе HardTalk. Журналист Стивен Сакур обвинил его во лжи. Он спросил, действительно ли постпред верит, что украинские военные сами обстреливают свои города и насилуют женщин? Небензя повторил тезисы о том, что эти обвинения не подтверждались.

«Спецоперация», рассказал Небензя, идет по плану. По его словам, прогресс есть, и никто не обещал, что все произойдет за три дня или через неделю. «Прогресс есть, он продолжается, и это ясно как божий день», — заявил постпред России в ООН. О планах установить в Киеве пророссийское правительство ему не известно. Главная цель — освобождение Донбасса, и он надеется, что произойдет это очень скоро.

Он также ответил, что раскрывать информацию о потерях он не может, а во время вооруженных конфликтов стороны склонны преувеличивать потери друг друга.

Стивен Сакур отметил, что на поставки тяжелых вооружений не раз звучали угрозы Москвы, вплоть до ядерного удара. Небензя ответил, что поставки вооружений — это очевидно эскалация конфликта.

Небензя в интервью добавил, что Запад относится к России предвзято, а международное сообщество «пребывает в бреду по поводу происходящего в Украине». Корреспондент отметил, что много информации о зверствах российских солдат. «Мы много слышим о зверствах, якобы совершаемых на территории Украины российской армией. Заявления эти не были подтверждены — по крайней мере независимых подтверждений не было. Куда реже вы рассказываете о тех зверствах, которые творят украинские войска и националисты в Донбассе…» — начал отвечать дипломат.

На это Стивен Сакур заявил, что эти обвинения подтверждены. Небензя предположил, что все бомбардировки гражданских объектов могли быть со стороны украинской армии.

«Вы, господин посол, конечно, по разным причинам можете утверждать, что разрушение городов вроде Мариуполя — дело рук украинских военных, обстреливающих собственные жилые кварталы. Я позволю нашей аудитории самостоятельно сделать вывод о том, насколько правдоподобно звучат такие утверждения, — сказал ведущий. — Мне вот только интересно тогда: а вы верите, что женщин и детей украинцы тоже насилуют сами — своих собственных? Потому что эксперты ООН задокументировали по меньшей мере тысячу случаев совершения российскими войсками чудовищных сексуальных преступлений в отношении украинских мирных граждан».

Сакур предложил перечислить подтвержденные независимыми международными организациями подобные факты.

«Вы можете сколько угодно отрицать эти факты, называть их фейками, говорить, что ООН предвзята и необъективна по отношению к России — мы с вами так можем продолжать до самого конца интервью. Но я о другом — я о правде. И о том, насколько вашей правде можно верить», — заключил Сакур.

В качестве примеров он привел выступление российского посланника в ООН с фотографиями разных женщин после обстрела мариупольского роддома: пострадавшую при обстреле женщину назвали актрисой. Далее он напомнил об утверждении российской стороны о лабораториях по производству биологического оружия в Украине.

На вопросы по поводу российской изоляции Небензя отметил, что попытки мирового сообщества не увенчаются успехом. А своего коллегу дипломата Бориса Бондарева он не стал обсуждать.