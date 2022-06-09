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#Новости

Россия выделит Беларуси 1,5 млрд долларов для импортозамещения

09.06.2022

Об этом рассказал Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александра Лукашенко на встрече с губернатором Курской области Романом Старовойтом заявил о том, что Россия выделит стране 1,5 млрд долларов для участия в программе импортозамещения. Деньги использовали для «критически важного импорта». 

По словам Лукашенко, такое решение было принято на встрече с Владимиром Путиным. Последний раз они встречались 23 мая в Сочи. 

Деньги пойдут на участие Беларуси в программах импортозамещения в критически важных отраслях. «У страны на это есть ресурсы», и проекты будут востребованы в России. 



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