Россия выделит Беларуси 1,5 млрд долларов для импортозамещения

Президент Беларуси Александра Лукашенко на встрече с губернатором Курской области Романом Старовойтом заявил о том, что Россия выделит стране 1,5 млрд долларов для участия в программе импортозамещения. Деньги использовали для «критически важного импорта».

По словам Лукашенко, такое решение было принято на встрече с Владимиром Путиным. Последний раз они встречались 23 мая в Сочи.

Деньги пойдут на участие Беларуси в программах импортозамещения в критически важных отраслях. «У страны на это есть ресурсы», и проекты будут востребованы в России.