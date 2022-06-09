The Independent: украинские войска в разы уступают по вооружениям

The Independent сообщает, что у украинских войск в 20 раз меньше артиллерии и в 40 раз — боеприпасов по сравнению с российской армией. Помимо этого украинская артиллерия ограничена радиусом в 25 километров, а российская способна наносить удары с расстояния в 12 раз больше.

Спецслужбы впервые с начала боев обеспокоены участившимися случаями дезертирства в украинской армии, затянувшаяся и тяжелая битва на Донбассе деморализует военнослужащих.

Помимо этого переговорная позиция украинского правительства ослабляется резким неравенством в количестве заключенных, удерживаемых каждой из сторон. В Украине в плену около 550 человек, а в России более 5600 военнослужащих.

В Украине прошли два суда над российскими военными, которых обвинили в нарушении законов войны. Тем временем в ДНР также идет суд над захваченными в плен иностранцами, которые сражались на стороне ВСУ. Российские СМИ объявили в среду, что больше 1000 мариупольских заключенных были переведены в Россию для «расследования»: российские власти планируют провести «нюрнбергский трибунал 2.0» над военными с завода «Азовсталь». Их планируют обвинить в нацизме.

Помимо неравенства на поле боя в артиллерии и боеприпасах, российская авиация продолжает контролировать небо.