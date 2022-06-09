В Белгородской области обстреляли поселок Хотмыжск

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины поселка Хотмыжск. Никто из мирных жителей не пострадал.
После обстрела в трех домах выбиты окна, повреждены крыши и заборы. На месте работает оперативная группа, продолжается подомовой обход территории.
В Курской области сообщали об обстрелах 7 июня. В регионе продлили до 22 июня желтый уровень террористической опасности.
О провокациях украинских военных на вчерашнем брифинге говорила представитель МИД России Мария Захарова.