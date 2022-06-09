Close

#Новости

В Белгородской области обстреляли поселок Хотмыжск

09.06.2022

Об этом сообщил губернатор региона

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины поселка Хотмыжск. Никто из мирных жителей не пострадал. 

После обстрела в трех домах выбиты окна, повреждены крыши и заборы. На месте работает оперативная группа, продолжается подомовой обход территории.

В Курской области сообщали об обстрелах 7 июня. В регионе продлили до 22 июня желтый уровень террористической опасности.

О провокациях украинских военных на вчерашнем брифинге говорила представитель МИД России Мария Захарова.


×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.