DW*: президент Польши сравнил Путина с Гитлером

Президент Польши Анджей Дуда в интервью Bild раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца за звонки Владимиру Путину. Он также сравнил президента России с Гитлером, пишет DW*.

По словам Дуды, переговоры с Путиным ни к чему не приводят. Он оценил эти разговоры как «своего рода легитимацию для того, кто несет ответственность за преступления, совершенные российской армией в Украине».

Анджей Дуда добавил, что за отправку войск в Украину ответственность несет только Владимир Путин.

«Разве кто-нибудь во время Второй мировой войны говорил подобным образом с Адольфом Гитлером? Кто-нибудь говорил, что тот должен сохранить лицо? Что необходимо действовать так, чтобы это не было унизительным для Адольфа Гитлера?» — задавался вопросом президент Польши.

Эммануэль Макрон говорил, что потратил на звонки Путину больше 100 часов. Последний раз Макрон вместе с Шольцем позвонили Путину 28 мая. Они обсуждали экспорт зерна из Украины.

* DW Минюст России признал иностранным агентом.