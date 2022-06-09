Три российских чиновника получили должности в ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин вчера подписал указ об отставке правительства непризнанной республики. Их место заняли российские чиновники.

Бывший вице-губернатор Ульяновской области Александр Костомаров назначен первым замруководителя администрации. Об этом сообщил «Коммерсант».

Экс-помощник министра строительства и ЖКХ, работавший в РЖД, Евгений Солнцев стал вице-премьером, пишет РИА Новости.

Пост председателя правительства республики занял Виталий Хоценко, бывший директор департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России. Об этом сообщила «Российская газета».