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#Новости

Три российских чиновника получили должности в ДНР

09.06.2022

Вчера глава ДНР Денис Пушилин отправил правительство в отставку

Глава ДНР Денис Пушилин вчера подписал указ об отставке правительства непризнанной республики. Их место заняли российские чиновники. 

Бывший вице-губернатор Ульяновской области Александр Костомаров назначен первым замруководителя администрации. Об этом сообщил «Коммерсант». 

Экс-помощник министра строительства и ЖКХ, работавший в РЖД, Евгений Солнцев стал вице-премьером, пишет РИА Новости.

Пост председателя правительства республики занял Виталий Хоценко, бывший директор департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России. Об этом сообщила «Российская газета». 


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