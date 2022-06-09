Попавшие в плен иностранцы частично признали вину

В ДНР начался суд над взятыми в плен британцами Эйденем Эслиным и Шоном Пиннером и марроканцем Саадуном Брагимом. РИА «Новости»‎ сообщило, что они частично признали вину.

Иностранцы вступили в ВСУ с началом боев в Украине. Они участвовали в обороне Мариуполя и завода «Азовсталь»‎. По данным агентства, они признали вину в «прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности»‎ (ст.232 УК ДНР). За это им грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение. В ДНР настаивают, что они планировали захватить власть в составе организованной группы.

Министерство иностранных дел Великобритании осудило то, что оно назвало эксплуатацией военнопленных в политических целях, пишет Reuters.

«Они имеют право на иммунитет и не должны подвергаться судебному преследованию за участие в боевых действиях», — сказал представитель МИД поздно вечером в среду.

Британцы обращались к премьер-министру Британии Борису Джонсону с просьбой обменять их. Жена Виктора Медведчука Оксана Марченко обращалась к Джонсону с просьбой обменять их на мужа.