Два человека погибли после ночного обстрела Харькова

Сегодня ночью был обстрелян Харьков, два человека погибли, четверо получили ранения. Минобороны России сообщило, что «высокоточными ракетами воздушного базирования ударили по бронетанковому заводу». ГСЧС Украины рассказали о пожарах в школьной библиотеке, кафе и продовольственном магазине.

По данным украинской стороны, частично повреждено здание школы. Общая площадь пожаров составила более 500 квадратных метров.

Минобороны сообщило об обстреле бронетанкового завода, на котором «осуществлялся ремонт и восстановление танков и другой бронетехники ВСУ»‎.

«Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования поражены: два пункта управления, 13 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также в районе Харькова батарея реактивных систем залпового огня «УРАГАН», — сообщили в ведомстве.