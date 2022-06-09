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#Новости

Два человека погибли после ночного обстрела Харькова

09.06.2022

Украинская сторона сообщила о пожарах в кафе, магазине и школьной библиотеке

Сегодня ночью был обстрелян Харьков, два человека погибли, четверо получили ранения. Минобороны России сообщило, что «высокоточными ракетами воздушного базирования ударили по бронетанковому заводу». ГСЧС Украины рассказали о пожарах в школьной библиотеке, кафе и продовольственном магазине.

По данным украинской стороны, частично повреждено здание школы. Общая площадь пожаров составила более 500 квадратных метров. 

Минобороны сообщило об обстреле бронетанкового завода, на котором «осуществлялся ремонт и восстановление танков и другой бронетехники ВСУ»‎.

«Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования поражены: два пункта управления, 13 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также в районе Харькова батарея реактивных систем залпового огня «УРАГАН», — сообщили в ведомстве. 


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