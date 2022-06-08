105-й день боев: главное

В ДНР начался суд над тремя попавшими в плен иностранцами: британцами Эйденом Эслиным и Шоном Пиннером, а также марроканцем Ибрагимом Саадуном. В ДНР считают их виновными в терроризме и наемничестве, совершении преступлений в составе преступной группы, насильственном захвате власти. В ДНР им может грозить смертная казнь.

«Медиазона»* пишет, что около 500 бойцов Росгвардии отказались ехать в Украину после неудачного штурма Харькова. Они прибыли на фронт одними из первых. В их задачи должна была входить охрана объектов, но они сразу же попали под обстрел под Харьковом. Через пару дней они решили вернуться в Россию. 28 февраля около 500 человек вернулись в Россию, несмотря на угрозу командования о том, что их признают военными преступниками.

По возвращении на них составили протоколы за грубый дисциплинарный проступок, а потом уволили за «отказ продолжить участие в выполнении служебного задания». Из 500 человек как минимум 140 обратились в суд: 115 росгвардейцев составили коллективный иск, еще 25 подали иски по отдельности. Они указали, что не отказывались, а просили дать им подходящее оборудование и говорили об отсутствии необходимых навыков. Иск в итоге отклонили.

В Запорожской области планируют провести референдум о присоединении к России. Как пишет «Интерфакс», об этом сообщил глава временной военно-гражданской администрации Запорожья Евгений Балицкий. Он бы хотел, чтобы референдум был «как можно скорее».

Представитель МИД Мария Захарова на брифинге рассказала о том, что Украина вербует иностранных наемников. По данным Минобороны России, в рядах украинской армии было 6,5 тысяч человек из США, Великобритании, Израиля, Польши, Канады, Чехии, Бразилии и Южной Кореи. Сейчас, утверждает Захарова, Киев переключился на вербовку афганских беженцев, «недобитых в Сирии игиловцев».

Глава МИД Сергей Лавров после встречи в Анкаре с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушолгу сказал, что ситуация с украинским зерном не имеет никакого отношения к продовольственному кризису, но ЕС рисует из неё «катастрофу вселенского масштаба», пишет «Российская газета». Он также сказал, что Россия готова к проведению в Стамбуле четырехсторонней встречи с ООН, Турцией и Украиной по вывозу зерна.

Как пишет The New York Times, Лавров добавил, что Россия не создает проблем для прохода кораблей и судов. Всю вину он возложил на Украину: якобы проблема в морских минах.

Мевлют Чавушоглу не согласился с Лавровым, заявив, что существует глобальная проблема, но она касается как российских, так и украинских товаров. Он добавил, что «продовольственный кризис в мире — это настоящий кризис», и нужно найти пути для вывоза продовольствия и российских удобрений из Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что создадут «Книгу палачей». Это будет единая и информационная система с доказательствами военных преступлений российских солдат. В нее можно будет поместить проверенные факты о конкретных преступлениях.

Россия все обвинения в военных преступлениях отвергает.

Между Россией и Украиной состоялся обмен телами погибших. Как пишет «Новая газета. Европа», всего передано каждой стороне по 210 тел погибших. Со стороны Украины большинство погибших — защитники завода «Азовсталь».

Разведка Британии сообщила о контратаке украинских военных в Херсонской области. Им удалось закрепиться на реке Ингулец.

На северодонецком направлении за последние 24 часа обе стороны мало продвинулись. Линия фронта растянулась более чем на 500 км, поэтому сейчас и Россия, и Украина сталкиваются с одинаковыми проблемами в поддержании оборонительной линии при высвобождении боеспособных боевых частей для наступательных операций.

*«Медиазону» Минюст России признал иностранным агентом.