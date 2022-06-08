В Госдуму поступил законопроект об отмене признания независимости Литвы

Депутат Госдумы Евгений Федоров направил на рассмотрение Госдумы законопроект, оспаривающий признание независимости Литвы в 1991 году. Он аргументировал это внесенными в Конституцию России поправками о том, что Россия — правопреемница СССР.

Как указано в пояснительной записке, ни один орган в СССР не был уполномочен признавать независимость Литвы. Госсовет, образованный в 1991 году назван не предусмотренным Конституцией СССР.

«Ни один государственный орган СССР не был правомочен принимать решения ни о выходе республик из состава СССР, ни о прекращении существования СССР как единого государства», — сказано в пояснительной записке.

В Литве, тем временем, не проводился референдум о выходе из состава СССР и не был установлен переходный период для рассмотрения всех спорных вопросов, добавил автор документа. Законопроект направлен председателю Госдумы Вячеславу Володину сегодня.