AP: Япония выразила протест России из-за ограничений в рыболовстве возле Курил

Как пишет Associated Press, в Токио обеспокоены безопасностью японских рыбаков, которые рыбачат в рамках квот, установленных по соглашению от 1998 года: его положения обсуждались и утверждались ежегодно. Главный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно назвал «прискорбным»‎ то, что Россия в одностороннем порядке отозвала действие документа.

В МИД России сообщили 7 июня, что Соглашение о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов рассматривалось как одно из важных направлений российско-японских связей в сфере рыболовства. В рамках документа японские рыбаки могли рыбачить у южных Курильских островов в рамках квот. Но, по версии МИДа, в Токио «взяли линию на «заморозку» полагающихся выплат, затягивая с подписанием ежегодного исполнительного документа о предоставлении безвозмездной технической помощи Сахалинской области»‎. Из-за этого действие соглашения приостановили «до выполнения японской стороной всех своих финансовых обязательств»‎.

В AP пишут, что до 1998 года лодки с японскими рыбаками просто расстреливали. Хирокадзу Мацуно раскритиковал Москву за то, что она обвинила Японию в отказе финансировать не связанные проекты развития на Сахалине: этот остров не является спорной территорией и не относится к упомянутому МИДом соглашению. Он добавил, что в Токио готовы продолжать переговоры для обеспечения безопасной зоны рыболовства.