Додон: Молдову присоединят к Румынии

Бывший президент Молдовы Игорь Додон высказался о будущем страны. По его словам, правительство Майи Санду не справляется с растущим кризисом, и страна идет «по украинскому пути»‎ и намеренно провоцирует дестабилизацию. В итоге, заключил он, Молдову присоединят к Румынии.

Додон отметил, что дорожает абсолютно все. Но на фоне кризиса в Молдову планируют поставить летальное оружие и, возможно, придут иностранные войска. «То есть зимой будем жить в нищете и холоде, зато с пушками и ракетами»‎, — заключил он.

Он обвинил Майю Санду в некомпетентности и намеренной дестабилизации ситуации: «отчётливо видно, что Майя Санду и её внешние хозяева идут по украинскому сценарию»‎. Запад же, по мнению экс-президента, хочет использовать молдаван «как пушечное мясо»‎.

«Все эти процессы по вооружению и антироссийская истерия устраиваются специально, чтобы оправдать присутствие войск НАТО на территории Республики Молдова. Готовится военное и политическое присоединение нашей страны к территории Румынии, с отказом от нейтралитета»‎, — написал Додон.

Игоря Додона часто критиковали за пророссийские взгляды, в Молдове в отношении него заведено уголовное дело о госизмене и коррупции. Бывший президент считает, что его дело — политически мотивировано. В Кремле выражали обеспокоенность его задержанием. Додон добавил, что все это часть «сценария по уничтожению оппозиции и её лидеров, способных помешать планам втянуть нашу страну в войну и ликвидировать государственность Республики Молдова»‎.

В непризнанном Приднестровье с начала боев в Украине было несколько провокаций. В регион приезжали с миссией сотрудники ОБСЕ.

В Минобороны России заявляли, что цель украинской «спецоперации»‎ — обеспечить выход в Приднестровье, где также, как и в Украине, угнетают русскоязычных граждан. Президент Молдовы Майя Санду просила вывести российские войска из Приднестровья.