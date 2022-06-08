Депутаты планируют ужесточить пропаганду «нетрадиционных ценностей»‎

В Госдуму поступил законопроект о новых штрафах за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Предлагается наказывать за распространение подобных идей среди любых возрастов, а не только несовершеннолетних, как сейчас.

Председатель Вячеслав Володин направил его на изучение в Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству. Инициатива о новых штрафах за пропаганду ЛГБТ поступила от Заксобрания Севастополя.

Стать 6.37 КоАП РФ «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений» теперь будет предусматривать штраф до 10 млн рублей для юридических лиц. Физлицам могут ввести штраф в 50 тысяч рублей. Это касается в том числе распространение пропаганды через СМИ и интернет. Для иностранцев предусмотрен административный арест на 15 суток и выдворение из страны.

Как указано в пояснительной записке к документу, такие предложения логично вытекают после принятых в конституцию поправок о сохранении традиционных семейных ценностей. Такие поправки стали «реакцией на изменение подходов к современному пониманию семьи, пола человека, основ деторождения»‎, добавляют законодатели. Новые штрафы должны защитить граждан страны от «иных интерпретаций ценностей, нежелательных для закрепления в законодательстве»‎. В записке также сказано, что «Российская Федерация вправе решать отдельные вопросы законодательного регулирования в сферах, затрагивающих сексуальные и связанные с ними межличностные отношения»‎.

При этом запрет «пропаганды»‎ не исключает возможность подачи информации об ЛГБТ в «нейтральном контексте»‎, проводить публичные мероприятия в установленном законом порядке. Под пропагандой обещают понимать умышленные публичные активные действия, побуждающие к чему-либо и «популяризирующие или навязывающей нетрадиционные сексуальные отношения»‎.