Российская фарминдустрия столкнулась с дефицитом оборудования

Российские фармацевтические компании испытывают недостаток оборудования для контроля качества лекарств. Дефицитом стали хроматографические колонки — устройства, которые используются при разработке новых лекарств и для контроля качества выпускаемых препаратов. Об этом от нескольких фармпроизводителей узнал «Коммерсант».

В частности, как сообщила компания «Активный компонент», имеющихся у нее в наличие хроматографических колонок хватит на три-шесть месяцев.

Дефицит хроматографических колонок вызван отказом западных производителей поставлять в Россию комплектующие. Основными поставщиками колонок в РФ были американские Agilent Technologies, Waters, Phenomenex и немецкие Merck и Macherey-Nagel. После начала войны они ограничили или прекратили работу на российском рынке.

Российские компании теперь получают хроматографические колонки через третьи страны. Но из-за нарушения логистики устройства подорожали на 30-50%, а сроки их доставки выросли. Некоторые фармпроизводители закупают колонки у сторонних посредников, другие тестируют устройства китайского производства.

Сложность в том, что при любой смене поставщика нужно вносить изменения в документацию, поданную при регистрации препарата, а это долгий и забюрократизированный процесс, отметили в компании «Вертекс».

Дефицит хроматографических колонок был вызван отказом западных производителей поставлять компоненты в Россию. Основными поставщиками колонок в Россию были американские Agilent Technologies, Waters и Phenomenex, а также немецкие Merck и Macherey-Nagel. После начала спецоперации они ограничили или прекратили свою деятельность на российском рынке.

Теперь российские компании получают хроматографические колонки через третьи страны. Но из-за нарушения логистики приборы подорожали на 30-50%, а сроки поставки увеличились. Некоторые фармацевтические производители покупают колонки у сторонних посредников, другие используют приборы, произведенные в Китае.

Сложность заключается в том, что любая смена поставщика требует внесения изменений в документацию, подаваемую при регистрации препарата, а это долгий и бюрократический процесс, отметили в Vertex.