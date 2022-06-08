Чиновники в России потратили более 1 млрд рублей на закупку VPN-сервисов

Telegram-канал «Можем объяснить»‎ подсчитал госзакупки российских государственных ведомств на приобретение VPN-сервисов. Сумма госконтрактов превысила 1 млрд рублей. Роскомнадзор на прошлой неделе заявил о начале блокировок таких сервисов, поскольку они нарушают федеральное законодательство.

Тендеры начали активно появляться на сайте Госзакупок после 24 февраля. В прошлом году на VPN-сервисы чиновники потратили 650 млн рублей за аналогичный период. Поставщиком таких технологий часто выступает Ростелеком. Сумма заключенных контрактов с компанией составила более 600 млн рублей.

«Судя по опубликованным документам, чиновники готовятся к длительной интернет-цензуре — услуги VPN закупаются на год, а то и больше. Больше всего на VPN решили потратить в ГУ МВД по Красноярскому краю — 147 млн рублей»‎, — сказано в сообщении канала.

Авторы отмечают, что именно МВД стало рекордсменом по требованиям о блокировке сайтов. С конца февраля по запросам министерства заблокировали более 4 тыс. сайтов. Помимо МВД VPN понадобился Федеральной таможенной службе, Сберу, Воентелекому, Минэкономразвития, Госкорпорации по организации воздушного движения, авиакомпании «Аврора», петербургскому метрополитену, управлению госзакупок различных регионов.