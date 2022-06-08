Украина запускает «Книгу палачей» для сбора доказательств военных преступлений

Reuters пишет, что в Украине запустят «Книгу палачей» — систему для сбора доказательств военных преступлений. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во вторник вечером. Сейчас прокуроры зарегистрировали 12 000 предполагаемых военных преступлений и более 600 подозреваемых.

«Книга палачей» будет представлять собой информационную систему для сбора подтвержденных данных о военных преступниках из российской армии. По словам Зеленского, в нее можно будет внести конкретные факты о конкретных лицах, виновных в конкретных жестоких преступлениях против украинцев.

Россия отрицает все обвинения в военных преступлениях. Любые данные об убийствах мирных жителей в Украине в Минобороны России называют фейком.