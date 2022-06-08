Меркель: Путин хочет уничтожить ЕС

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель дала первое после отставки большое интервью изданию Der Spiegel. По ее словам, ненависть и враждебность Владимира Путина направлены против западных демократий, и он хочет уничтожить Европейский Союз, поскольку видит в нем первую ступень к НАТО, пишет DW*.

Бои в Украине она назвала большой ошибкой.

«Это жестокое, пренебрегают международным правом нападение, которому нет оправдания»‎. — подчеркнула она.

По ее словам, Германия не смогла создать архитектуру безопасности, и об этом нужно задуматься. Меркель сказала, что задается вопросом: «можно ли было сделать больше, чтобы предотвратить трагедию»‎. Однако она не может упрекать себя, что не пыталась этого сделать.

За свою политику в отношении России извиняться она не стала, но добавила, что на аннексию Крыма реагировать нужно было жестче. Меркель отметила, что попытки решить конфликт между Россией и Украиной дипломатическим путем не были ошибочными, речь шла, в частности, о Минских соглашениях.

«Дипломатия сама по себе не является ошибкой, если она не работает. Я не считаю, что должна сказать: «Это было неправильно»‎, — и поэтому не буду извиняться»‎, — сказала Меркель.

Экс-канцлер также объяснила, почему выступила против вступления Украины и Грузии в 2008 году в НАТО. Украина, по ее словам, была расколота между Ющенко и Януковичем, стабильной демократии не было. Кроме того, еще тогда Путин мог бы расценить это как объявление войны — Меркель не хотела его провоцировать.

*DW Минюст России признал иностранным агентом