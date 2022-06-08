Госдума в первом чтении приняла поправки по ужесточению закона об «иноагентах»‎

Госдума 7 июня в первом чтении приняла законопроект «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Теперь для присвоения такого статуса не обязательно будет даже иностранное финансирование и наличие гражданства.

Как пишет ОВД-инфо*, теперь будет единое понятие «иностранный агент»‎. Им смогут стать российские и иностранные юрлица независимо от организационно-правовой формы. Также можно будет подвести под этот статус общественные объединения, действующие без образования юрлица. Как пример, иноагентом может стать команда журналистов, работающих над одним проектом. Попасть под новый закон может иностранная структура без юрлица или физические лица, причем даже без гражданства.

Telegram-канал Параграф22.2 уточняет, что в законе уточнили определение «иностранный агент»‎, «иностранное влияние»‎, «иностранный источник»‎, «политический деятель»‎. Для признания иноагентом нужно будет доказать, что физлица или организации получают иностранную поддержку или находятся под иностранным влиянием и ведут политическую деятельность. Также в качестве повода для статуса может быть сбор сведений о военно-технической деятельности России, которые можно использованы против безопасности страны. Причиной может быть и публикация материалов для неограниченного круга лиц, или финансирование такой деятельности.

Всех иноагентов внесут в один реестр, вместо существующих четырех. В единой базе будет и информация о том, что кто-то аффилирован с иностранными агентами.

Среди запретов для иноагентов хотят запретить преподавательскую, просветительскую, воспитательную деятельность в отношении несовершеннолетних. Им будет запрещено производить информационную продукцию для несовершеннолетних. Также они не смогут инвестировать в компании, стратегически важные для обороны и безопасности государства.

Фото: RFE/RL Graphics



*ОВД-инфо Минюст России признал иностранным агентом.