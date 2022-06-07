В Украине начнет работать совет по «дерусификации, декоммунизации и деколонизации»

Как уточняется на сайте ведомства
, в компетенцию совета войдут вопросы демонтажа скульптур и памятников, имеющих «советскую или российскую составляющую». Совет будет работать вместе с представителями общественности и местных органов власти.
Из-за полномасштабного вторжения России запрос на замену советского и российского наследия украинским в нашем государстве значительно активизировался. Наиболее противоречивым в этом контексте является монументальное искусство. Ведь некоторые памятники и скульптуры имеют советскую или российскую составляющую и одновременно являются произведениями искусства. Согласно законодательству, существуют различные процедуры демонтажа и обращения с ними. Такие вопросы должны быть согласованы с местными властями и обществом.