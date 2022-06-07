104-й день боев: главное

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что российские войска контролируют 97% Луганской области. Северодонецк также занят, но пока идут бои в промышленной части города. По его информации при поддержке РЖД установлено сообщение между Россией, Украиной, ЛДНР и Крымом.

В pоссийском плену находится 6 489 украинских военнослужащих.

Военнослужащих в/ч 84201, которые служили на крейсере «Москва»‎, Минобороны признало участниками «спецоперации»‎ в Украине. Это должно помочь им получить выплаты. Но сам крейсер, по версии ведомства, в боях не участвовал, а затонул в нейтральных водах.

«Москва»‎ затонула 13 апреля. Украинская сторона говорит, что подбила крейсер ракетами. Российское министерство считает, что на судне произошел пожар. Долгое время не сообщалось о потерях среди экипажа, но после общественного резонанса военные признали, что 27 человек пропали без вести, а один — погиб.

Военный прокурор Западного округа Артур Егиев сообщил, что в Украине было около 600 солдат-срочников из округа. За это понесли наказание 12 офицеров.

В первые дни боев Минобороны сообщало, что срочников к «спецоперации»‎ не привлекали. Но после того как выявилось множество подобных фактов, участие солдат срочной службы в боях в ведомстве признали.

Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности в Еврокомиссии Жозеп Боррель сообщил, что российские войска уничтожили второй по величине в Украине зерновой терминал. Он назвал Россию виновной в глобальном продовольственном кризисе.

Россия отвергает все обвинения, настаивает, что кризис спровоцировали западные санкции. Вчера вечером на заседании Совбеза ООН постоянный представитель России в ООН Василий Небензя покинул заседание во время доклада председателя Европейского совета Шарля Мишеля. Тот обвинил российских военных в изнасилованиях и военных преступлениях, а также сказал, что Россия использует зерно как оружие.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сегодня попросил разминировать подходы к портам для экспорта зерна. Сделать это должна Украина. О готовности начать погрузки сообщил и Сергей Шойгу: по его словам, к работе готовы порты Бердянска и Мариуполя. Как пишет The Guardian, первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий сообщил, что если Россия действительно снимет блокаду, то удастся вывезти около 2 млн тонн зерна в месяц. В прежние годы объем был втрое больше. Однако на разминирование потребуется около полугода.

Разведка Британии сообщила о тяжелых артобстрелах Изюма. По данным спецслужбы, это свидетельствует о том, что Россия планирует предпринять новые усилия на этом направлении.

Северодонецк украинские военные частично отбили — по всей видимости, об этих промышленных районах и говорил министр обороны Сергей Шойгу. Британские разведчики считают, что план российских военных в том, чтобы отрезать район Северодонецка как с севера, так и с юга.

На южном, Попасненском направлении в мае были успехи. Но сейчас продвижение войск застопорилось. России почти наверняка потребуется добиться прорыва хотя бы на одном из этих направлений, чтобы продвинуться к своей политической цели по контролю над всей Донецкой областью.

Российские СМИ удаляют списки погибших в Украине. Причиной стало решение Светлогорского городского суда Калининградской области о том, что подобные данные — это запрещенная к распространению в России информация. По данным «Роскомсвободы»‎, иск подал военный прокурор 73-й военной прокуратуры гарнизона Балтийского флота. Поводом стала информация о погибших в Украине на портале 60.RU. Роскомнадзор поддержал требование истца.

Решение удалить списки сегодня приняли сразу несколько региональных изданий по всей России: 74.ru, «Чита.ру»‎, NGS55.ru, V1.ru, TagilCity.ru, NGS24.RU, 93.RU, 63.RU, NGS.RU, E1.RU.

«По нашему мнению, это не что иное, как усиление уже де-факто существующей в российском информационном пространстве военной цензуры, а также совершенно необоснованный акт давления на свободу прессы»‎, — считают в «Роскомсвободе»‎.