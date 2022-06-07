Владимира Милова объявили в розыск

Владимира Милова*, соратника Алексея Навального, МВД России объявило в розыск. Повод — уголовное дело, но статья не указана. Минюст объявил его иностранным агентом 6 июня.

Как рассказал Милов The Insider, новость об уголовном деле он получил сегодня. По его словам, у него «целый букет уголовных дел»‎, подробности он «не хочет даже выяснять»‎.

«Сейчас такое время, что все бандиты и убийцы — герои России, а все нормальные люди — в розыске по уголовному делу. Я даже не хочу выяснять. Мы все эти возбужденные дела по политическим причинам в один прекрасный день закроем, а против тех, кто возбуждал — откроем, так что пусть ждут этого момента. Мне не то что это дело безразлично, а, честно говоря, даже полезно. С такой информацией мне даже ничего доказывать не надо, что меня преследуют за незаконную политическую деятельность в России. Никакие не надо компилировать вырезки из СМИ, а вот у меня теперь есть справка, что я преследуем за политическую деятельность. Поэтому, спасибо! Могу поблагодарить»‎, — сказал Милов.

Сегодня МВД объявило в розыск и писателя Дмитрия Глуховского, которого обвиняют в распространении фейков про российскую армию.





*Минюст России признал Владимира Милова иностранным агентом.