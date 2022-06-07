Госдума одобрила закон о невыплате компенсаций по решениям ЕСПЧ

Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли закон о неисполнении решений ЕСПЧ. Вчера о таких планах рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Выплаты не будут производить по решениям, вынесенным после 15 марта.

По словам Володина, Европейский суд стал инструментом политической борьбы, и некоторые его решения противоречат Конституции РФ. Как пример он привел требование ЕСПЧ признать однополые браки.

Компенсации, назначенные судом до 15 марта, будут выплачиваться, но только в рублях и на счета российских банков. По данным ЕСПЧ, Россия задолжала 74 млн евро компенсаций заявителям. Кроме того, решения российских судов будут иметь верховенство над постановлениями ЕСПЧ.