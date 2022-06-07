Шойгу: российские военные заняли 97% Луганской области

Глава Минобороны Сергей Шойгу на селекторном совещании доложил о ходе так называемой «спецоперации»‎.

По словам министра, российские военные заняли 97% Луганской области. Северодонецк находится под контролем российских войск, но продолжаются бои за его промышленную зону и ближайшие населенные пункты.

В плен сдались с 24 февраля 6 489 человек. В Мариуполе, по словам Шойгу, налаживается мирная жизнь, территория завода «Азовсталь»‎ полностью зачищена.

Он сказал, что РЖД и Минобороны наладили полноценное движение между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом на шести железнодорожных участках.

К работе приступил морской порт Бердянска: здесь готовы к погрузке зерна.

Запорожская АЭС функционирует в штатном режиме. Работают шахты, нефтяные и газовые месторождения.