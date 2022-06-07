CNN: США рассекретили данные о российских планах в Украине из-за скепсиса союзников

CNN пишет, что поначалу к заявлениям американских официальных лиц партнеры и союзники отнеслись со скепсисом. Из-за этого президент США Джо Байден дал приказ о рассекречивании данных разведки.

Директор национальной разведки Эврил Хэйнс сказала, что когда о планах России стало известно и об этом рассказали политикам и союзникам, то они встретили эти сообщения с «изрядной долей скептицизма».

«Как следствие, президент вернулся к нам и сказал: «Вы должны выйти и поделиться как можно большим количеством информации, а также убедиться, что люди видят то, что видите вы, чтобы мы могли снова взаимодействовать и, возможно, разговаривать более продуктивно о том, как спланировать ответ на возможность российского вторжения», — сказала Хэйнс.

С первых дней российской так называемой «спецоперации» американская разведка рассекретила несколько документов. Спецслужбы сообщали о наращивании российских войск возле украинской границы. После приказа Байдена данные разведки попали в СМИ и в дружественные страны, чтобы партнеры видели единую картину.