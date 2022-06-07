«Медиазона»*: военных, служивших на крейсере «Москва», признали участниками «спецоперации»

«Медиазона»* рассказала о том, что военнослужащих из воинской части 84201, где служили моряки погибшего крейсера «Москва», включили в список участников «спецоперации» в Украине. Это было сделано «для обеспечения возможности социальных прав и гарантий, а также получения экипажем корабля и членами их семей выплат».

Информацию об этом подтвердила мать одного из раненых солдат-срочников Гульназ Уразаева. Соответствующий ответ родственники получили от прокуратуры Черноморского флота. Прокуратура не уточнила, когда именно в/ч внесли в список.

Крейсер «Москва» до сих пор не признают участвовавшим в боевых действиях в Украине. Проверка установила, что «корабль, на котором проходил службу» сын Уразаевой, «не входил в состав сил (войск), привлекаемых к участию в специальной военной операции» и «в момент катастрофы находился в нейтральных водах».

«Москва» затонула 13 апреля. Украинская сторона сообщала, что потопила крейсер противокорабельными ракетами «Нептун». В Минобороне сообщали, что на судне начался пожар. Сначала в ведомстве сообщали об эвакуации всех военнослужащих, но после подтвердили информацию о 27 пропавших без вести членах экипажа и одном погибшем. Семьи как минимум 10 солдат-срочников не могут найти информацию о сыновьях.

*«Медиазону» Минюст России признал иностранным агентом.