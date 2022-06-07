Борис Джонсон остался в должности премьер-министра

Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону вчера вынесли вотум недоверия. Причиной стала вечеринка во время жесткого локдауна из-за коронавируса в Британии. Голосование прошло 6 июня с 21:00 до 23:00 по московскому времени: Джонсона большинство коллег по партии поддержало. Но, как пишут «Ведомости», скорее всего он начнет проводить еще более агрессивную политику в отношении России и больше поддерживать Украину.

Поддержку Джонсону на голосовании высказали 211 человек, против голосовали — 148 членов парламента. Проблемы у Джонсона начались из-за вечеринок в его резиденции во время самого жесткого локдауна в Британии, когда жители нельзя было приглашать домой гостей.

По информации The New York Times, Джонсон пережил вотум к недоверия своему руководству, но голоса консерваторов, выступающие против него, указывают на раскол, которым уже пользуется оппозиция. Кейр Стармер, лидер оппозиционной Лейбористской партии, заявил на пресс-конференции, что британская общественность «сыта по горло премьер-министром, который много обещает, но никогда не выполняет».

Сам Джонсон сказал, что голосование — это убедительный результат. Но правительство теперь должно сосредоточиться на том, что действительно важно для людей.

«Ведомости» уточняют, что теперь Джонсону нельзя будет выносить вотум недоверия в течение года. Как объяснил научный сотрудник ИМЭМО Александр Алешин, следующего подобного инцидента может и не быть. Кроме того, про вечеринки во время локдауна могут быстро забыть, но высокую инфляцию или что-то новое — нет.

Замдиректора ЦКЕМИ ВШЭ Дмитрий Суслов считает, что положение Джонсона — шаткое, его репутация скомпрометирована, а значит это начало конца его политической карьеры. Однако сейчас его некем заменить.

Суслов также отмечает, что теперь Джонсон будет с удвоенной энергией выступать за борьбу с Россией и поддержку Украины.

«Его «ястребиная» позиция — наиболее антироссийская среди западноевропейских политиков, более жесткая позиция, чем США — это тоже оказало определенное влияние на то, что он оставался у власти. Но сейчас, получив второй шанс, Джонсон будет демонстрировать, что выполняет тот мандат, который ему дали, еще более решительно поддерживая Украину», — сказал Суслов.